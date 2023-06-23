Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu’nda kaybolan içinde 5 kişinin bulunduğu küçük denizaltının arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, ABD’li ve Kanadalı arama-kurtarma ekiplerinin denizaltından sesler duyduğu, Kanadalı arama uçaklarının ise arama yapılan bölgede küçük denizaltındaki seslerin 30 dakikalık aralıklarla çıktığı ifade edilmişti.

Ses tespitinden sonra tedirgin bekleyiş

Ses alındığı bilgisinden sonra tedirgin bekleyiş sürerken yapılan hesaplamalar kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yapılan hesaplamalara göre denizaltının 96 saat boyunca su altına kalabilecek şekilde tasarlandığı belirtilirken söz konusu denizaltıda 23 saatlik oksijenin kaldığı tahmin edilmişti.

Oksijenleri bitti

Bu süre doldu. 5 kişi ile sulara gömülen taşıtta son hesaplamalara göre oksijen kalmadı.

Açıklamada, seslerin duyulması üzerine robotik deniz altı ekiplerinin yön değiştirdiği ancak kayıp denizaltına ilişkin herhangi bir işarete rastlanmadığı kaydedildi.

Denizaltının kayboluşu

ABD Sahil Güvenliği, denizaltı ile iletişimin dalış başladıktan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğini açıklamış, ABD, Kanada ve Fransalı ekiplerin birlikte hareket ederek çalışmalara devam ettiği ve ABD’nin Connecticut eyaletinden daha büyük olan 7 bin 600 mil karelik bir alanda arama yapıldığını ifade etmişti.

Denizaltıda 5 kişi bulunuyor

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, denizaltında bulunanların kimliklerini resmi olarak doğrulamazken, söz konusu kişilerin aileleri ve şirketleri kimliklerini yaptıkları açıklamalar ile doğrulamıştı.

Titanik’in enkazı 3 bin 800 metre derinlikte

Titanik’in enkazı, Kanada’nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı.

Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.