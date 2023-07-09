“Bir otomobilden fazlası” hedefiyle çıktığı yolda Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Togg, sadece iki ayda gerçekleştirdiği satışlarla elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olma başarısını gösterdi. Togg, mayıs ve haziran aylarında 808 adet T10X’i kullanıcılara teslim ederek, elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 28,9’luk payla pazar lideri oldu. T10X, toplam elektrikli SUV pazarında da yüzde 15’lik pazar payı ile haziran sonu itibarıyla liderliğe yerleşti.

Elektrifikasyonun gittikçe hız kazandığı günümüzde ülkemizin yerli otomobil markası olan Togg'da hem global hem de ulusal otomotiv endüstrisinde kendisine yer bulmuş oldu. Togg'un TX10X modeli hem fiyatı hem de sahip olduğu teknolojileri ile segment standartlarının üstünde bir deneyim sunarken, ilk defa elektrikli otomobil sahibi olmak isteyen tüketicilerin bir numaralı gözdesi oluyor. C-SUV segmentinde yüzde 28.9'luk pay ise elektrikli SUV pazarının gözdesi olan T10X, geçtiğimiz aylarda farklı donanımları ve renk seçenekleri ile tanıtılmıştı.



T10X şimdilik V1 ve V2 olmak üzere iki farklı donanım ve iki farklı menzil seçeneği ile satın alınabiliyor.