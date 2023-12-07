TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Asrın Felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentte 4 bin 800 konutun bu ayın sonuna kadar teslim edileceğini dile getiren Bulut, "Çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir an önce evlerine yerleştirebilmenin gayreti içerisindeyiz.” Dedi.

Azerbaycan MİDA Başkanı Sadıkov da 6 Şubat depremlerinin ardından kardeş ülkenin yaralarının sarılması adına her türlü gayreti gösterdiklerini hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın ayağa kaldırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.