Memurun zam pazarlığında ikinci toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. Oluşacak bu enflasyon farkının 2023 yılında verilen zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim.

2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimiz çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum.

Böylece 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır.