Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (Tskb) Genel Müdürü Murat Bilgiç Ve Heyeti, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti.

Ziyaret Sırasında, Kahramanmaraş'ın Sanayi Alanındaki Önemi, Deprem Sonrası Bölgenin Kalkınmasının Desteklenmesi Ve Olumsuz Etkilerin Azaltılması Konuları Ele Alınırken Ayrıca, Nitelikli Alanların Finansmanı Ve İşbirliği İmkanları Üzerinde İstişarelerde Bulunuldu.

Ziyaret Sonrasında Açıklamalarda Bulunan Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (Tskb) Genel Müdürü Murat Bilgiç Kahramanmaraş’ta Olmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirerek Kendilerine Düşen Herşeyi Yapmaya Hazır Olduklarını İfade Etti.

Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Nazik Ziyaretlerinden Dolayı Bilgiç Ve Heyetine Teşekkürlerini İletti.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Diğer Üyelerle Yapılan Görüşmelerde, Ortak Çalışmaların Önemi Vurgulandı Ve Karşılıklı Fayda Sağlayacak İşbirliği Projeleri Üzerinde Duruldu.