Bu Kapsamda Tügva Kahramanmaraş İl Temsilciliği Kadın Aile Koordinatörlüğü Aileleri Manevi Açıdan Bilinçlendirmek Amacıyla Çeşitli Toplantılar Düzenliyor.

İl Temsilciliğinde Düzenlenen Bu Programlarda Ailelere Kur’an-I Kerim Derslerinden Siyer Derslerine Ve Milli Manevi Konulara Varıncaya Kadar Birbirinden Verimli Sohbetler Gerçekleştiriliyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Tügva Olarak Toplumun Bütün Kesimleriyle Yakından İlgilendiklerini İfade Etti.

