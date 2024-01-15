Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okulların 5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmada; öğrenciler 5. 6. Sınıflar ve 7. 8. Sınıflar olarak iki farklı grupta kendilerine ilan edilen kitaplar ile internet üzerinden ve yazılı olacak şekilde iki aşamalı sınava girecekler.

Yarışmada belirlenen kitapları öğrenciler fiziki olarak temin edebileceği gibi, Apple store ve Google play store da bulunan “LALA” isimli uygulamadan sesli kitap olarak takip edebilir.

Yarışmanın son başvuru tarihi 18 Mart 2024 ve yarışma tarihi 28 Nisan 2024 olarak belirlenmiştir.



