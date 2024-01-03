Türkiye’de tüm gözler fiyatlamalarının ve memur maaşı ile emeklilerin maaşının odağında olan enflasyon verisine odaklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Enflasyon en son kasımda aylık yüzde 3,28 ve yıllık yüzde 61,98 olmuştu.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre enflasyonun aralıkta aylık yüzde 3,19 artarak yıllık yüzde 65,19'a çıkması bekleniyordu.

Enflasyon hedefleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023’ün son enflasyon raporunda, enflasyon tahmini 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yılı için yüzde 36 ve 2025 yıl sonu için ise yüzde 14 olarak açıklandı. Türkiye’nin nihai enflasyon hedefi ise yüzde 5 olmayı sürdürüyor.

Ekonomi yönetimi, yaptığı açıklamalarla enflasyonun 2024’ün ortasında inişe geçeceğini ve 2026’da ise tek haneli rakamlara ineceğini belirtiyor.