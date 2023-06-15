Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın davetiyle Kahramanmaraş’a gelen turizm ve ekonomi sektörünün Türkiye’deki öncü kalemlerinden 20 köşe yazarı ve basın mensubu, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret etti. Alana hayran kalan misafirler, Onikişubat Belediyesi’nin büyük bir iş başardığını belirterek, açılışa katılmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.



Kahramanmaraş’ın turizminde en dikkat çekici destinasyonlardan biri olan Başkonuş Yaylası, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ederken, yöneticilerinin özverili çalışmalarıyla özelde yaylanın genelde ise Kahramanmaraş’ın tanıtımına yönelik önemli ziyaretlere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın davetiyle Kahramanmaraş’a gelen turizm ve ekonomi sektörünün Türkiye’deki öncü kalemlerinden 20 köşe yazarı ve basın mensubu, kent gezisi çerçevesinde Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret etti.

Türkiye’de geniş etki alanına sahip medya kuruluşlarında görev yapan köşe yazarı ve basın mensupları EXPO 2023 Sergi Alanı’nda Onikişubat Belediye Başkana Yardımcısı Dr. Ali Ünsal tarafından karşılandı.

EXPO 2023’te gelinen son noktayı ve hedefleri anlatan Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, “EXPO 2023’ü 12 Ağustos’ta açmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş’ımızın psikolojik olarak bu tür etkinliklere ihtiyacı vardı. Basın mensuplarımız EXPO alanımızı çok beğendiler, gerçekten iyi düşünülmüş projeler olduğunu söylediler. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndan övgüyle bahseden Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Yalçın Bayer, “Tüm belediye başkanlarının burayı görmesi lazım, çok güzel bir çalışma yapılmış. Burada EXPO 2023 gibi bir etkinliğin olmasının kenti ayağa kaldıracağına inanıyorum. Bu projeleri düşünenleri, yapanları, çizenleri tebrik ediyorum.” Dedi.