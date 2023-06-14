Doğal güzellikleriyle misafirleri kendine büyüleyen Başkonuş Yaylası’na gelen yazarlar, burada hem doğanın tadını çıkardı hem de eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz’ın kendi elleriyle yaptığı Kahramanmaraş yöresel yemeklerini tatma fırsatı buldu.



Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Araştırmacı-Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, Başkonuş Yaylası Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Gymboree Play&Music Kurucusu Aslı Erdoğanyılmaz, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, İl Kültür Ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile Turizm ve gastronomi yazarları ile ulusal basın mensupları katıldı.

Başkonuş Yaylası Tesisleri’nde düzenlenen program ile şehrin, kent sanayisinin ve turizmin son durumu konuşuldu.

Burada açılış konuşmasını yapan Başkonuş Yaylası Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, “yeme-içme sektörü ile turizmin canlanması, şehrin toparlanma sürecine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Araştırmacı-Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’da, yapılan toplantının şehir adına önemli bir faaliyet olduğuna dikkat çekti.