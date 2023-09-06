Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türk turizminin her geçen yıl büyüdüğünü, 2023 yılında 60 milyon turist hedefine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Türk turizminin sezona Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin olumsuz etkisiyle başladığını vurgulayan İşler, "Çok acı bir olay yaşadı ülkemiz. Bu olayın üstüne rezervasyon akışlarımız ağır gidiyordu. Temmuz ayını da yine çok parlak geçirmedik. Türk turizmi temmuz ayından sonra özellikle ağustos, eylül ve ekim aylarında beklenen sayıları yakalamaya başladı. Havaların yardımcı olmasıyla beraber sezonun da uzayacağını öngörüyoruz." dedi.