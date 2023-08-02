Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin diyaliz merkezi yaşanan depremde ihtiyaca yetişemediği için harekete geçen Türk Böbrek Vakfı, bu yönde aldığı bağışlar ve Vakfın öz kaynaklarını kullanarak, 15 cihaz alt yapılı, fiili 10 cihazlı, diyaliz hastalarına hizmet verebilecek diyaliz merkezini, hastane bahçesinde yapımını tamamladı.

Bu kapsamda yoğun katılım ile Diyaliz Merkezinin, devir-teslimi ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Burada açılış konuşması yapan KSÜ Nefroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkan Güngör, diyaliz merkezlerinin önemini yaşadığımız depremde anlamış olduk” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’da, destekleri için türk böbrek vakfına teşekkür etti.

Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Timur Erk ise, “deprem bölgelerine desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Mileltvekili Ömer Oruç Bilal Debgici’de, diyaliz merkezinin açılışının hayırlara vesile olmasını temenni etti.