Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı

Türk Kızılay, bu yılın kurban hisse bedellerini yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 650 lira olarak belirledi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamladı. Bu yıl, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla hayırseverlere seslenen Kızılay, vekalet bedellerini açıkladı.

Buna göre, kurban hisse bedeli yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 650 lira oldu. Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler, Türkiye için 1 hisse karşılığı 295 dolar veya 275 avro, diğer ülkeler için 130 dolar veya 120 avro bedel ödeyerek vekalet verebilecek.

