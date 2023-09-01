Adli Tatilin Sona Ermesiyle Birlikte Avukatlar, 1 Eylül'de Mahkeme Salonlarına Geri Döndü.
Bir Konuşma Gerçekleştiren Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. M.Burak Gül Adaletin Önemine Dikkat Çekti.
Kahramanmaraş Adalet Yargı Komisyonu Başkanı Turgay Çorak İse Kahramanmaraş Adliyesi Hakkında Bilgiler Verdi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’de Yeni Yargı Yılının Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum İfadelerine Yer Verdi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer İse Adaletin Mülkün Temeli Olduğuna Dikkat Çekti.