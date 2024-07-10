Bu doğrultuda 2023 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,7'sini oluşturdu.

Türkiye, 85 milyon 372 bin kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı yüzde 10,2 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük oldu.