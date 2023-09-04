Havanın ısınması ve yüzme sezonunun başlamasıyla vatandaşlar, deniz, göl, gölet, baraj, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

Bu dönemlerde güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar, hem suda hem de karada denetimler yaparak vatandaşları bilgilendirdi, uyarılarda bulundu.

Alınan önlemlere rağmen, su kaynaklarına yakın yerleşim yerlerinde boğulma vakaları yaşandı.

Anadolu Ajansının haberlerinden yapılan derlemeye göre, ülke genelinde 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 216 kişi boğuldu, yüzlerce kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı.