Türkiye genelinde 64 milyon seçmenin katılımıyla oy kullanma işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'ne katılım oranı yüzde 86,3 oldu.

Avrupa'da seçimlere katılım oranı ortalama yüzde 65 civarında.

İtalya'da Eylül 2022'de yapılan genel seçimlere katılım oranı tarihin en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Fransa 2022'nin Haziran ayında milletvekili seçimi için sandığa gitti.

48 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede, ilk tura katılım yaklaşık yüzde 48 ile en düşük seviyeye geriledi.

Almanya’da 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan seçimlere katılım oranı, yüzde 76 olarak kaydedildi.

Bulgaristan'da nisan ayındaki genel seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 40 oldu.

Portekiz'de Ocak 2022'deki erken genel seçimlerde katılım oranı yüzde 57 olurken,

Hollanda'da Mart 2022'deki yerel seçimlere katılım oranı yüzde 50 virgül 5 ile beklentilerin altında kaldı.