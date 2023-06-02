Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 20,2 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2022 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019'da yüzde 21,1 iken 2022'de yüzde 20,2'ye geriledi.

Cinsiyet özelinde bakıldığında kadınların yüzde 23,6'sının "obez", yüzde 30,9'unun "obez öncesi" olduğu tespit edildi.

Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 16,8 ve yüzde 40,4 olarak belirlendi.

