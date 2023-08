Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding, 6 ana sektörde 14 bine yaklaşan istihdam ordusuyla; tekstil başta olmak üzere, çimento, kâğıt, enerji, lojistik ve eğitimde sürdürülebilir ve yenilikçi anlayışıyla hem bölgesinin hem de ülkemizin en önemli ticari aktörlerinden biri. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ağır yaralar alsa da üretmeye, gelişmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyor.

Deprem öncesi 2022 yılı verilerine dayalı olarak Türkiye’nin önde gelen ekonomi dergilerinden biri olan Capital Dergisi’nin her sene belirlediği “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” listesinde 5 şirketiyle yer alan Kipaş Holding, depremin açtığı derin yaralara rağmen gücünü korumaya karalı gözüküyor.

Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Tekstil’in kökleri 1984 yılına dayanıyor. Kipaş Holding’e bağlı ilk şirket olan ve 7 bine yaklaşan istihdam ordusuyla ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla; denim, iplik, kumaş üretimin yanında, gömleklik, teknik tekstil, döşemelik kumaş, casual ve formal gruplarında üretim yapan Kipaş Tekstil ayrıca kumaş ve iplik boyama işletmelerine sahip ve yaklaşık 100 ülkeye doğrudan ihracat yapıyor. Kipaş Tekstil listeye genel sıralamada 173’ncü, sektör sıralamasında ise 4ncü sıradan girdi.

Kipaş Holding’e bağlı diğer şirket olan ve 2006 yılında temelleri atılan KÇS Kipaş Çimento yaklaşık bin kişilik deneyimli kadrosuyla; 3 milyonun üstünde Klinker ve 4 milyon tonun üstünde çimento üretiminin yanında onlarca hazır beton tesisleriyle güçlü ve dayanıklı ürün gamıyla genel listede 370’nci olurken, sektöründe ise 10’’ncu sırada yer aldı.

Temelleri 2011 senesinde atılan ve 2014 yılında üretime geçen Kahramanmaraş merkezli Kipaş Kâğıt; %100 atık kâğıttan üretim yaparak yılda yaklaşık 450 bin ton üretim kapasitesiyle 330 bin metrekarelik alanda tüm dünyaya kâğıt üretmeye devam ediyor. Listede 297’nci sırada yer alan Kipaş Kâğıt sektöründe 6’ıncı sırada yer alırken, Aydın İline bağlı Söke Organize Sanayi’nde yer alan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kâğıt fabrikası olan Kipaş Kâğıt’a bağlı Batı Kipaş Kâğıt ise listede çok yeni olmasına rağmen, 409’ncu, sektöründe ise 9’uncu sırada yer aldı.

Kipaş Holding’in pazarlama şirketi olan ve Türkiye’nin ihracatına en büyük desteklerinden birini veren Kipaş Pazarlama ise listeye 284’ncü sırada girerken sektöründe ise 9’ncu sırada yer aldı.

KİPAŞ AİLESİ HER ZAMAN HEP BİRLİKTE

Açıklanan listeye istinaden Kipaş Holding’in başarısı hakkında açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz;

“ Kipaş olarak listede 5 şirketimizle yer almak bizleri mutlu etti. Yıllardır bu listede nerdeyse tüm şirketlerimizle bulunuyoruz. Kipaş Ailesinin her ferdinin bu başarıda büyük bir payı var.

6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem hem şirketimizi hem de aile fertlerimizi de derinden yaralamıştır. 50’ye yakın çalışanımızı doğrudan kaybederken fabrikalarımızda ağır hasarlar aldı. Depremin ilk gününden itibaren tüm gücümüzle bir araya gelerek şehrimizin ve hemşerilerimizin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da kendi yaralarımızı sarmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Şu anda ise yıkılan yerlerimizin inşasına devam ediyor ve üretimimize elimizden gelen en iyi şekilde devam ediyoruz. Umarım ki bir daha bu acılar yaşanmaz ve ülke ekonomimize, insanlarımıza desteğimizi sürdürmeye devam ederiz. Şunu unutmayalım ki Kipaş Ailesi her zaman ayakta ve hep birlikte” ifadelerini kullandı.