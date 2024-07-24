Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olan GÖKBEY, İngiltere’de ikinci kez havalandı.

Havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere’deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda dün ilk yurt dışı uçuş gösterisini yapan GÖKBEY, bugün ikinci uçuşunu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 dakika süren uçuşu, fuardaki birçok katılımcı takip etti.

GÖKBEY, 22-26 Temmuz'da düzenlenen fuar kapsamında toplamda 4 gösteri uçuşu yapmış olacak.