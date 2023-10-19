780 bin metrekarelik muhteşem bir yaşam alanında ziyaretçilerini ağırlayan Expo alanında Kahramanmaraş merkez ve ilçe belediyeleri de yerlerini aldı. 
Türkoğlu belediyesi standında ilçenin; Tarihi, Kültür ve  sanatı, Sporu, Tarımı, Sanayisini anlatılıyor.
Stantta Türkoğlu'nun simgesi haline gelen "Maraş fili" , yine ilçeye has Uluslararası Avasım Türk Oyunları alanları ile gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
Stantta Aksu Habere açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şunları söyledi
 