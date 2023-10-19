780 bin metrekarelik muhteşem bir yaşam alanında ziyaretçilerini ağırlayan Expo alanında Kahramanmaraş merkez ve ilçe belediyeleri de yerlerini aldı.

Türkoğlu belediyesi standında ilçenin; Tarihi, Kültür ve sanatı, Sporu, Tarımı, Sanayisini anlatılıyor.

Stantta Türkoğlu'nun simgesi haline gelen "Maraş fili" , yine ilçeye has Uluslararası Avasım Türk Oyunları alanları ile gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Stantta Aksu Habere açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şunları söyledi

