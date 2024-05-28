Ceceli Mahallesi kırsalındaki evlerin bulunduğu bölgeye gelen kedi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre bölgede dolaşan hayvan, daha sonra gözden kayboldu.

Kediyi görüntüleyen Muhammet Karaca, hayvanı görür görmez cep telefonu ile kayda girdiğini belirtti.

Görüntüyü, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine yolladığını ve 'Yaban kedisi' olduğunu öğrendiğini aktaran Karaca, bölgede ilk kez bir yaban kedisi gördüğünü ifade etti.

Karaca, "Küçük ama yırtıcı olan bu tür, sanırım bildiğimiz normal kedilerin atası. Mevcut kedilere göre biraz daha iri. Ormanda kendi başına avlanarak yaşıyor ve çok ender görülüyor. Daha önce buralarda görülmemişti." dedi.