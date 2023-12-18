Düzenlenen liseler arası futbol turnuvasının finali Sefer Sportif Halı saha tesislerinde gerçekleşti.

Ülkü Ocakları Afşin İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan liselerarası futbol turnuvasında 16 takım katıldı. Liseler arası futbol turnuvasının final maçı Afşin Fen Lisesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynandı. Maçı 8-6 kazanan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Şampiyonların ödülleri Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Ülkü Ocakları Afşin İlçe Başkanı Mustafa Taşkale tarafından verildi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına futbol turnuvası düzenlediklerini belirten Ülkü Ocakları Afşin İlçe Başkanı Mustafa Taşkale şunları kaydetti.