Dernek, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği projelerle birçok kişiye umut oldu ve bu sefer "Bayram Sevinci" adı verilen proje ile bayram öncesi çocukları sevindirdi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, kendi bayramlıklarını kendileri seçme fırsatı buldu.

Umut Elleri Derneği, çocukların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de çeşitli yardımlar sunarak onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Dernek, toplumun her kesimine ulaşarak sevgi ve dayanışma ruhunu yaymayı amaçlıyor. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği projelerle pek çok kişinin hayatına dokunan dernek, gelecekte de benzer projelerle yardımlarını sürdürecek.

Kahramanmaraş halkının büyük takdirini kazanan Umut Elleri Derneği, topluma sağladığı katkılarla örnek bir sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. Dernek, hayata geçirdiği projelerle çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Umut Elleri Derneği'nin "Bayram Sevinci" projesi, çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı. Dernek, topluma dokunan projeleriyle insanlara umut olmaya devam ederken, çocukların yüzündeki tebessümü görmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür projelerle yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiren dernek, Kahramanmaraş’ta ve Türkiye genelinde daha nice kalbe dokunmayı hedefliyor.

Etkinlikte, çocukların bayramlıklarını kendilerinin seçmesi sağlanarak onlara unutulmaz bir deneyim yaşatıldı. Alışverişin ardından çocuklar, palyaço eşliğinde oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Dernek Başkanı Büşra Çiftaslan, Aksu Haber’e yaptığı özel açıklamada, derneğin daha çok çocuklara yönelik projeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Çiftaslan: Bu bayram çocukların bayramı olsun dedik ve kolları sıvadık. 'Bayram Sevinci' adını verdiğimiz projemizde istedik ki çocuklar kendi bayramlıklarını kendi zevklerine göre istediği gibi alsınlar. 5 gün boyunca sürecek olan bayram sevincinde çocukları AVM'ye getirerek buradaki mağazalarda gönüllü üyelerimizden oluşan abi ve ablaları ile dilediği gibi alışveriş yapacaklar'' dedi.

Dar gelirli ailelerin çocuklarından oluşan bu projemizde çocukların bayramlık kıyafetleri alındı diyen Çiftaslan, Hepsinin heyecanı, mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Mutluluk bulaşıcıdır elbette onları mutlu gördükçe bizler de mutlu olduk. Projemizi başlattığımız ilk günden bugüne her zaman yanımızda olan bir çok güzel kalpli insanlar var. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Umut Elleri Derneği Yönetim Ekibine ve Gönüllü Üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Dileriz daha nice mutluluk dolu günlerimiz olsun'' diye konuştu.