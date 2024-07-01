Sünnet olan çocuklar ve aileleri için bugün Elbistanlı vatandaşlar ile birlikte sünnet şöleni düzenlendi.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal ve Şule Özdin Ünal’ın oğlu Mehmet Selçuk Ünal ile depremzede çocuklar için düzenlenen toplu sünnet merasimi, Elbistan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Tüm giderleri Ünal ailesi tarafından karşılanan Sünnet merasiminde, çocuklar için çeşitli eğlenceler de organize edildi. TRT’nin sevilen çizgi film karakterleri Rafadan Tayfa da etkinlikte yer alarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

64. hükümet kültür ve turizm bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, oğlu Mehmet Selçuk ile memleketi Elbistan’daki ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi için harekete geçti. Mahalle muhtarlıkları ve ilgili kurumlar aracılığı ile yapılan duyuruların ardından kayıtlar başladı. Kayıtların tamamlanmasının ardından çocuklar sünnet edildi. Yaklaşık 1 aylık sürede değişik yaşlardaki 300 depremzede çocuğun sünneti yapıldı.

Sünnet olan çocuklar için ise, bugün Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sünnet şöleni düzenlendi.

Şölende birbirinden özel etkinlikler ve oyunlarla ikramlar çocuklar ile buluşturuldu.

Kuran’ı kerim tilaveti ile başlayan organizasyon mehter marşı ile devam ederken 64. hükümet kültür ve turizm bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Ünal, aileleri ve çocukları telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere ve çocuklara hayırlı olsun temennisinde bulundu.