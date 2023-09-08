Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün Kaleme Aldığı, Ünlü Sanatçı Velet’in Seslendirdiği “Deprem” Klibi Yayınlandı.

Elbistan doğumlu rapçi Talip Gören’in, Elbistan'da çekimlerini yaptığı 'Deprem' isimli şarkı, hayranları ve deprem bölgesindeki vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Velet'in çekimlerini Elbistan'da yaptığı ' Deprem' isimli klibi bugün tüm müzik platformlarında yayınlandı.

Ünlü sanatçının sosyal medyasından yaptığı paylaşımda “6 şubatı unutmadık, unutmayacağız. Memleketim Elbistan’da acılarını paylaştığımız dünya güzeli insanlarla çekimlerini gerçekleştirmiş olduğumuz yeni şarkımız “Deprem” an itibari ile yayında.

Bu acıları bir daha yaşamamak umuduyla..”

