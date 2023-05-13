Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda önemli açıklamalarda bulundu.
Çiftçi programda, 2023 seçiminin dış politikada nasıl etkili olduğunu ve iddia edilen “Rusya kaset çıkardı” meselesine değindi.
 