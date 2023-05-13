Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda önemli açıklamalarda bulundu.
Çiftçi programda, 2023 seçiminin dış politikada nasıl etkili olduğunu ve iddia edilen “Rusya kaset çıkardı” meselesine değindi.
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda önemli açıklamalarda bulundu.
Çiftçi programda, 2023 seçiminin dış politikada nasıl etkili olduğunu ve iddia edilen “Rusya kaset çıkardı” meselesine değindi.
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