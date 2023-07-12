Yemeniciliğin Selçuklular’dan Osmanlılar’a kadar uzanan tarihi bir geçmişi vardır. Yemeni’de kullanılan tüm malzemeler tamamen doğal olup elle imal edilmektedir. Şuanda Kapalı Çarşı çevresinde sadece 5 tane yemenici hala sanatlarını icra etmektedirler.

Konuyla ilgili konuşan esnaf ÇİĞDEM KOPAR artan sıcaklarla birlikte ayak terlemesi ve kokulara karşı yemeninin sağlıklı, hafif ve rahat olması ayrıca altı kösele, üstü deriden tamamen doğal malzemeden yapıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.