Kadınların güzellik ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzun yıllardır sektörde olan Mine Başaran, Kahramanmaraş'ta kadınların sıkça tercih ettiği güzellik merkezine bir yenisini ekleyerek hizmet kalitesini daha da artırdı.

Açtığı iş yeri ile birlikte, güzellik ve bakım alanında uzmanlaşmış ekip, Kahramanmaraşlı hanımlara en son teknolojik cihazlar ile hizmet vermeye başladı. Birçok hizmeti bünyesinde barındıran Uzman Estetisyen Mine Başaran Güzellik Salonu, müşterilerine kişiselleştirilmiş ve özenle tasarlanmış bir deneyim sunmayı hedefliyor.