Afşin’de yapımı devam eden 3 bin 185 deprem konutunun büyük bir çoğunluğunun tamamlanarak yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve kurum müdürlerinin de yer aldığı programda Başkan Güngör ve Vali Ünlüer,

Gerger Mahallesi’ndeki TOKİ şantiye alanında incelemelerde bulunarak kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgiler aldı.