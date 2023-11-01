Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 9. Olağan Toplantısı’nı yaptı. KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ekim ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanları katıldı.

Toplantıda Vali Ünlüer ile Başkan Güngör, birer konuşma yaptı.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.