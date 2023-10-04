İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyarette Aral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çinkay’dan işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, öğle yemeğinde de işletme çalışanlarının sofralarına misafir oldu.

Vali Ünlüer ile Başkan Güngör İtfaiye Daire Başkanlığı’nı da ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Daire Başkanı Onur Erdi’den faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Başkan Güngör, itfaiye personelleriyle de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Daha sonra Büyükşehir belediyesi Halk Ekmek Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan ünlüer ve Güngör, Üretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgiler aldı

Ziyaretler sonrası büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada “şehrimizde fabrikalarımız depremlerin ardından daha büyük bir azimle faaliyetlerini sürdürüyor. Asrın felaketinin ardından şehrimizde ticaretin canlanması noktasında gayret gösteren herkese teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Her türlü afet ve acil durumda hemşehrilerimizin yardımına koşan, özellikle deprem sürecinde göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılarla onlarca hemşehrimizin hayata tutunmasına vesile olan itfaiye teşkilatımıza da görevlerinde başarılar diliyoruz.”