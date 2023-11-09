Elbistan'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yüksek katlı binalar, iş makinelerine takilan 'makas' adlı aparatla ya da halatla çekme yöntemiyle yıkılıyor. Yunus Emre Mahallesi'ndeki 10 katlı apartman da, 6 Şubat'taki asrın felaketinde ağır hasar aldı. Yıkımın, ağır hasarlı binanın hemen yanındaki başka bir apartmana zarar vermemesi için büyük çaba harcandı. İş makinesiyle kolonları zayıflatılan bina, halatla çekilerek yıkıldı. 10 katlı bina saniyeler içinde enkaza döndü.

Ağır hasar alan bina halatla çekilerek yıkılırken; hemen yanındaki sağlam apartmanın sakini de yıkımı cep telefonu ile görüntüleyip, kendi binasının zarar görmemesi için dua etti. Apartman sakininin yıkılacak olan binaya 'Haydi koçum. Bizimkinden uzaklaş' demesi izleyenlere tebessüm ettirdi.

Ağır hasarlı binanın, sorunsuz şekilde yıkılmasını da büyük sevinçle karşılayan vatandaş, "Bu iş bu kadar' diyerek rahat bir nefes aldı.