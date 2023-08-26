Altın fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşlar gümüşe yöneldi.
Vatandaşlar Düğünlerde, günlük hayatta ve özel günlerinde gümüş tercih ediyor.
Gümüş satıcısı Harun Korkmaz, düğünlerde altın yerine gümüş kullanılmaya başlandığını söyledi.
Altın fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşlar gümüşe yöneldi.
Vatandaşlar Düğünlerde, günlük hayatta ve özel günlerinde gümüş tercih ediyor.
Gümüş satıcısı Harun Korkmaz, düğünlerde altın yerine gümüş kullanılmaya başlandığını söyledi.
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