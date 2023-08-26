Altın fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşlar gümüşe yöneldi.

Vatandaşlar Düğünlerde, günlük hayatta ve özel günlerinde gümüş tercih ediyor.

Gümüş satıcısı Harun Korkmaz, düğünlerde altın yerine gümüş kullanılmaya başlandığını söyledi.