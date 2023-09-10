Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 7 ay geçti

Yaşanan süreç her dakikasıyla depremzedeler için oldukça zordu.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından artçı depremlerde de devam ediyor.

İki büyük depreme yakalanan Kahramanmaraş’ta vatandaşların çoğunda kaygı problemini arttırdı.

Aradan geçen zamanda kimi vatandaşlar süreci psikolojik olarak atlatırken bazı vatandaşlar ise halen depremin olumsuz psikolojisini atlatamadı. Uzmanların artçılar devam edecek uyarısına rağmen yaşanan artçı sarsıntılar ise psikolojileri daha da olumsuz etkilemekte.

Biz de Aksu TV ekibi olarak vatandaşlara deprem psikolojisini atlatabildiniz mi diye sizler için sorduk.