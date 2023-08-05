Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Ayrıca, 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut isimli kadın teröristin de sağ ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, yakalanan kadın teröristin yer aldığı bir videoya da yer verildi.

Videoda, Mehmetçik tarafından yaraları tedavi edilen ve devletin şefkatini hisseden kadın teröristin, askerlerin kendisine nasıl davrandığını anlattığı anlar yer alıyor.

