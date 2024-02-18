Diğer taraftan Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Kimsenin yaşamadığı bir evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenilen ikamette sabahın erken saatlerinde çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

