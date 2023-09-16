6 Şubatta Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Yaraların Sarılması Adına Faaliyetlerine Devam Eden Mesder Kahramanmaraş Edebiyat Ve Sanat Derneği Deprem Konulu Ulusal Öykü Yarışmasının Basın Lansmanını Gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ı Dünya Çapında Temsil Eden En Büyük Firmalarından Biri Olan Mado’nun Da Destek Verdiği Yarışmaya 18 Yaşından Büyük Herkes Katılabilecek.

Mesder Kahramanmaraş Edebiyat Ve Sanat Derneği Başkanı Lütfi Bilir Yaptığı Açıklamada Edebiyatın Başkenti Olan Kahramanmaraş’ta Böyle Bir Yarışma Düzenlemenin Çok Anlamlı Olduğuna Dikkat Çekti.