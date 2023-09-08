Borsa İstanbul’a İlgiyi Arttıran Halka Arzlar İlgi Görmeye Devam Ediyor.

Halka Arzların Her Geçen Gün Artmasıyla Beraber Ve Kısa Vadede Kazandırmasıyla Bilinen Özelliğiyle Yatırımcıyı Borsaya Çekti.

Son Yıllarda Borsa İstanbul’da Artan Yatırımcı Sayındaki Artışın En Önemli Etkenlerinden Biri Olarak Göze Çarpıyor.

2020’de 8 Tane, 2021’de 52 Tane, 2022’de De 41 Ve 2023 Yılında Da Ağustos 23’e Kadar 30 Şirket Halka Arz Oldu.

Yani, Son 4 Yılda Toplam 132 Şirketin Halka Arzı Gerçekleşti.

Şubat Sonunda 3,87 Milyona Kadar Gerileyen Borsada Toplam Yatırımcı Sayısı 21 Ağustos 2023 İtibarıyla 6 Milyon 24 Bin 344 Kişi İle Borsa Tarihinin En Yüksek Seviyesine Çıktı.

Ekonomist Furkan Zabun Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Halka Arzlara Olan Talebin Her Geçen Gün Arttığını Söyledi.