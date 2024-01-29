Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve yüksekliği 2 bin 300 metreyi bulan merkez, telesiyej ve kızak yürüyen bandıyla Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar merkezde yoğunluk oluşturdu.

Bazı ziyaretçiler telesiyeje binerek manzara izledi, çocuklar ise kar topu oynayarak kızakla kayıp keyifli dakikalar yaşadı. Çocukla birlikte yetişkinler de kızakla kayarak eğlenceli saatler geçirdi.