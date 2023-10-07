Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Ve Pazarcık İlçelerinde Bazı Bölgelerin Sanayi Alanı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de Yayımlanarak, Yürürlüğe Girdi.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kararın Kent Sanayisi İçin Oldukça Önem Taşıdığını İfade Ederek, Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin Üretim Gücünde Yeniden Söz Sahibi Yapmak Adına Çalışmalarına Devam Ettiklerini Vurguladı.

Başkan Buluntu, Konuşmasının Devamında Yayınlanan Kararın Şehrimizde Var Olan Sanayi Bölgelerinin Dışında Yeni Sanayi Alanları Oluşturmak Ve Üretim Gücümüzü Artırarak, Daha Hızlı Ve Güçlü Bir Şekilde Toparlanmak Adına Oldukça Önemli Dedi.