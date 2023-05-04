Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon ve Gümüşhane arasındaki mesafe 10 kilometre kısalacak. Seyahat süresi de 30 dakika azalacak. Tünel ile birlikte güzergahın rakımı bin 825 metreden bin 15 metreye düştü.

Çift tüplü tünel, 14,5 kilometrelik uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde açıklama yaptı.