Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden kentin doğal yapısı da etkilendi. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki gölün rengi de depremler sonrası bulanıklaşarak kahverengiye dönüştü.

Aradan geçen sürede suyu berraklaşan ve eski görüntüsüne kavuşan göl, çevresindeki mesire alanlarıyla çok sayıda kişiyi ağırlıyor.

Genelde sıcak havadan bunalanların tercih ettiği, doğal güzelliğiyle öne çıkan gölün çevresinde vatandaşlar piknik yapıyor, suya ayaklarını sokup serinlemeye çalışıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden kentteki birçok tarihi yapı ve doğal güzelliğin de etkilendiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın eşsiz doğal güzelliklerinin olduğunu ifade eden Güngör, doğal mirasların güçlendirilmesi için çeşitli projeler hazırladıklarını ancak depremden dolayı ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

- "Yeşilgöz eski güzelliğine ve eski yeşiline tekrar kavuştu"

Deprem nedeniyle Yeşilgöz Gölü'nün suyunda çekilme ve bulanıklaşma yaşandığını anımsatan Güngör, şunları kaydetti:

"Çok üzücü ve zor zamanlar geçirdik ama hayat devam ediyor. Biz bir taraftan depremin getirdiği yaraları devletimiz, milletimiz işbirliğinde hızlı bir şekilde sararken, bir taraftan da bu doğal güzelliklerimizi tekrar eski haline kavuşturmak, ziyaretçilerin hizmetine açmak için gayret ediyoruz. Bugün itibarıyla Yeşilgöz Gölü normale döndü. Yeşilgöz eski güzelliğine ve eski yeşiline tekrar kavuştu. Nazar boncuğu. Geçen yıl temelini attığımız tesisimizin de yapımı devam ediyor. Tesislerin yapılmasıyla buranın güzelliğini tamamlamış olacağız. Çok tercih edilen, ziyaretçi sayısı son derece fazla olan bir mekan. Bu haliyle bile burada adım atacak yer yok. Türkiye'nin civar illerinden insanlar buraya gelmiş kimi ikinci defa kimi ise ilk defa gelmiş ve burayla ilgili hayranlığını gizleyemiyor. Bu haliyle bu kadar ziyaretçi alan Yeşilgöz Gölü, projelerin tamamlanmasıyla bunun en az 10 katı burada ziyaretçi olacağını düşünüyoruz."

- "Yeşilgöz eski enerjiyi yakalamış"

Ziyaretçilerden Zeynep Bodur, kent merkezinde sıcak havadan bunaldıklarını ve arkadaşlarıyla serinlemek için Yeşilgöz Gölü'ne geldiklerini söyledi.

Gölün kendine has doğasıyla ziyaretçilerini hayran bıraktığını ifade eden Bodur, "Yeşilgöz'ü depremden sonra eski canlılığını ve enerjisini geri bulmuş gördüm. Ortam ve kalabalık çok güzel. Özellikle Yeşilgöz'ün eski renk ve ahengini alması çok güzel. Yeşilgöz eski enerjiyi yakalamış. Çok güzel piknik yaptık, darbukamızı çaldık. İnsanlar buraya gelip enerji ve stresini atabilirler, tavsiye ederiz. Burası gayet serin ve çok güzel." diye konuştu.

Merva Yetmez de gölün kenarında arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Yeşilgöz'ün eski ahengine kavuştuğunu ve suyunu berrak görünce çok mutlu olduklarını belirten Yetmez, "Suyu duru ve buz gibi. Zaten o duruluğu her şeye yetiyor. Depremden sonra o kararma ve çamur döngüsüyle şu anki döngü bir değil. Kahramanmaraş'ın bir değeri olarak bu bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.