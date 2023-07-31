Asrın Felaketinin Yaşandığı Kahramanmaraş’ta arazilerde bırakılan Enkazların Molozları Hem Çevreyi Hem de Sağlığımızı Olumsuz Etkiliyor.

Depremin Üzerinden Hemen Hemen 6 Ay Geçmesine Rağmen Yavaş İşleyen Ağır Hasarlı Binaların Yıkımıyla birlikte ayrıştırılmasının ardından Molozlar Arazilerde Bırakılıyor.

Şehrin merkezine bırakılan moloz yığınları rüzgârın etkisiyle toz oluşturmasının yanında kötü görüntüler oluşturuyor.

Vatandaşların sıcak havanın yanında birde tozlar içerisinde yaşam sürmeye çalışıyor.

Firma yetkililerinden konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmezken, vatandaşlar molozların arazilere bırakılmasından şikâyetçi.

Aksu haber olarak daha önce konuyu dile getirmemize rağmen ne firmalar ne de firmaları denetleyen yetkililerden herhangi bir cevap alabilmiş değiliz.

Şimdi bir kez daha soruyoruz: “Bu molozlar buralardan ne zaman kaldırılacak?”

