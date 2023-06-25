"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

BU KAPSAMDA ZÜBEYDA HANIM bulvarında bulunan AĞIR AHASARLI BİNALARIN YIKIM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

FİRMALARIN ÜSTLENDİĞİ YIKIM İŞLEMİ EKİPLERİN KONTRÖLÜNDE YIKILIRKEN, ÇEVREDE DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İHMAL EDİLMİYOR.

