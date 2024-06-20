Aile dizimi hakkında merak edilenlerin konuşulduğu bu programda, bütünün hayrı için bireysel olarak yapabilecekler ele alındı. Etkinliğin tüm geliri ise Hayat Yeniden vakfı yararına kullanılacak.

Moderatörlüğünü Eczacı Betül Zabun Kenger’in yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak Aile dizimi danışmanı Dr. Kevser Kişifli Köş katıldı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Eczacı Betül Zabun Kenger Bu anlamlı etkinlikte, kısa vaktini bizlere ayıran ve Maraş için katkıda bulunan değerli Kevser hocama özel teşekkürlerimi sunuyorum. Yaralarımızı birlikte saracağımıza, tıbbın bütün olduğunu ve düşündüğümüzde tam şifaya kavuşacağımıza inanıyorum. Bu ortak fikirde buluşmak benim için çok anlamlı. Diyerek şunları söyledi.

Deprem sonrasında özellikle Kahramanmaraş’ta biriken sıkıntılarımızı Dertlerimizi içe attıklarımızı konuşalım ve bunu aile dizilimi vasıtasıyla sağlıkta nasıl bütüncül bütün oluşturabilmek için bütüncül bir sağlığa kavuşabilmek için hem bedenimizi hem ruhumuzu dengeli bir konuma getirmemiz gerektiğini aktarmaya çalıştık.

Dr. Kevser Kişifli Köş ise söyleşinin çok güzel geçtiğini söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.