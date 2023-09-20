Bölgede etaplar halinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları hızla sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca, altyapı imalatları tamamlanan kısımlarda asfalt öncesi hazırlıklar yapılıyor.



Bölgede devam eden temel hazırlıklarının kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından asfalt serimine başlanacak.



Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yıldızevler Konutları’nda etaplar halinde sürdürülen asfalt çalışmalarının sona geldiği ve kalan kısımların da zemin hazırlıklarının ardından kısa süre içerisinde asfaltla buluşturulacağı belirtildi.