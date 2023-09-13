Adaylar, Şehit Ve Gazi Yakını, 34 Yaş Üstü Kadınlar İle Depremzedeler İçin Ayrılanlar Da Dahil Yaklaşık 163 Bin Kontenjan İçin Tercih Yapabilecek. Tercihler İçin Son Gün 17 Eylül.

2023-Yks Ek Yerleştirmede Tercih Yapabilmek İçin Adayların 2023-Yks Yerleştirme Puanlarının Hesaplanmış Olması Gerekiyor. Adaylar, Tercih Yapma Hakları Bulunan Tablolardan 24'ü Geçmemek Üzere İstedikleri Sayıda Tercih Yapabilecek.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Ek Yerleştirme Sürecinde Adayların Çok Dikkatli Olması Gerektiğini Belirtti.

