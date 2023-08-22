Şehir merkezinde ve ilçelerde ulaşımı iyileştirmek için yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ali Kayası ile Menzelet Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan arterde asfalt öncesi zemin hazırlıkları gerçekleştiriyor.

Ekipler Bulutoğlu ve Kürtül mahallelerinin de kullandığı, Menzelet’e kadar uzanan grup yolunu da yeniliyor.

Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan arterin genişliği 6 metreden 10 metreye çıkarılırken, bölgede sürdürülen zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yapılacak.

Büyükşehir belediyesi aynı zamanda 2023 Ulaşım Yatırımları Programı kapsamında Ekinözü Kabaktepe Mahallesinde yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol yenileme, bakım ve onarım uygulamalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kabaktepe ve bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arterde sathi asfalt çalışmaları sürüyor.