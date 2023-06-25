Hac farizasını yerine getirmek için Mescid-i Haram bölgesine gelen hacı adayları, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edip, Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapıyor.

Suudi Arabistan da bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için yurt dışından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıkladı.

Birçok farklı ülkeden aileleriyle birlikte gelen çocuklarda Mekke'de ibadetlerini yerine getiren ebeveynlerine eşlik ediyor.

Kimileri babasının kucağında, kimileri ise ihramlarıyla yürüyerek Mescid-i Haram içerisinde tavaf ederken görülüyor.

Minikler, sevimli hareketleriyle Kabe'deki hacıların neşe kaynağı oluyor.